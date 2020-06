Tomasz Terlikowski: Rasizm. Choroba systemu

Dawno temu, jeszcze zanim nastały czasy Facebooka i Twittera, a ludzie spędzali więcej czasu przed telewizjami informacyjnymi, robiłem wywiad z pewnym zacnym konserwatywnym krakowskim profesorem (jednym z tych, którzy nie poszli w politykę, więc dziś o nim cicho). Rozmawialiśmy o sytuacji w Polsce. Spostrzeżenia profesora były celne, jego opinie precyzyjne, a ocena rzeczywistości wykraczająca daleko poza to, co słychać było wówczas w mediach.

– Pan profesor to chyba musi całe dnie spędzać na chłonięciu informacji i analizowaniu ich – powiedziałem. A on spokojnie, w brytyjskim stylu, odparł: „W ogóle nie czytam gazet ani nie oglądam telewizji, siedzę obecnie w średniowiecznej myśli prawnej. Jak coś ważnego się dzieje, raz, może dwa razy na tydzień, to żona mi o tym opowiada". I była w tym głęboka mądrość. Ogromna większość docierających do nas wówczas „newsów" nie miała żadnego znaczenia informacyjnego, była po prostu watą, którą zapełniano czas antenowy, a która utrudniała, niekiedy nawet uniemożliwiała, poprawną analizę rzeczywistości.

Dzisiaj wbrew temu, co może się niektórym wydawać, jest jeszcze gorzej. Terabajty informacji, obrazków, przesłań, tweetów czy komentarzy rozmaitej maści influenserów wcale nie pomagają w zrozumieniu świata, szczególnie że są często sterowane przez algorytmy, które działają tak, by utwierdzać w nas przekaz z naszej bańki i zamykać nas na ...

