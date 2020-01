Sébastien Bohler. Zachłanny mózg. Jak nienasycony homo sapiens skazuje świat na zagładę

Trudno jest uwolnić się od zasady „ciągle więcej". Jej najbardziej widocznym przejawem jest moda na fast foody i śmieciowe jedzenie. Podobny mechanizm przesądza o potrzebie nowych podbojów seksualnych.

Gdy wewnątrz naszego prążkowia neurobiolodzy zauważyli neurony, w pierwszym momencie sądzili, że ich głów-nym zadaniem jest uwalnianie dopaminy i wzbudzanie przy-jemności w odpowiedzi na osiąganie celu. To prawda, jednak odkrycia ostatnich lat zniuansowały ich hipotezy. Faktycznie, neurony prążkowia i cały – jak go ochrzciliśmy – układ na-grody popychają nas ku temu, co pozwala zdobyć pożywienie, seks, pozycję społeczną, informacje oraz zaoszczędzić energię. Faktycznie, robią to, by zwiększyć nasze szanse przeżycia. Jak z czasem spostrzegli uczeni, cechują się jednak również o wiele istotniejszą właściwością: odgrywają fundamentalną rolę w pro-cesach uczenia.









Jeżeli umieścimy szczura w labiryncie, w którym jest ukry-te pożywienie, a szczur w wybranym przez siebie korytarzu znajdzie kawałek sera, to w momencie dokonania przez niego odkrycia neurony łączące pole brzuszne nakrywki z jądrem półleżącym (w prążkowiu) uwolnią dużą ilość dopaminy...

