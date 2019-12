Henryk Domański: Nierówności społecznych nie da się zniwelować

Większość Polaków uważa, że to nie oni jako potencjalna klasa średnia powinni polegać na sobie, tylko państwo powinno się nimi zajmować. Takie podejście utrzymuje się mimo zmiany pokoleniowej, jakby dzieci były w tym kierunku „socjalizowane" przez rodziców i inne instytucje - mówi Prof. Henryk Domański, socjolog.

Plus Minus: Klasa średnia stała się ostatnio bohaterem politycznych wystąpień. Odnosił się do niej Mateusz Morawiecki w exposé. A są tacy, którzy uważają, że w Polsce nie ma żadnej klasy średniej. To jak to jest?

W Polsce jest klasa średnia, podobnie zresztą jak w innych społeczeństwach rynkowych, ale jak na razie to bardziej kategoria obejmująca określone pozycje zawodowe niż grupa społeczna o określonych postawach i orientacjach życiowych, co stanowi clou klasy średniej w krajach anglosaskich. Warto zaznaczyć, że nie jest to klasa sensu stricto, tylko kategoria niezwykle zróżnicowana wewnętrznie, bo mieszczą się w niej specjaliści z wyższym wykształceniem, kadra kierownicza przedsiębiorstw, dyrektorzy, przedsiębiorcy, czyli prywatni właściciele, farmerzy, ale też sekretarki, sprzedawczynie, personel biurowy. Jest jednak traktowana jako konieczny warunek funkcjonowania systemów rynkowych.









Co świadczy o tym, że w Polsce ukształtowała się kla...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" PROMOCJA MIKOŁAJKOWA Tylko teraz: kwartalna e-prenumerata Pakiet Plus w cenie Podstawowego E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ