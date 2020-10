Siemoniak: Przepraszam za niewłaściwe prognozy

Słowa Budki odtworzył ze smartfonu w czasie środowej debaty w Sejmie premier Mateusz Morawiecki w czasie polemiki z liderem Platformy Obywatelskiej.

- Przepraszam za PO, za opozycję, za błędy, za jakieś niewłaściwe prognozy - mówił w RMF FM Siemoniak.

- Warto zawsze przepraszać i mówić: popełniliśmy błąd - dodał wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

- To, co jest nieznośne w obecnej ekipie, także u premiera Morawieckiego to to, że nigdy się nie mylą i nigdy nie przepraszają. Zawsze są najlepsi - stwierdził jednocześnie Siemoniak.