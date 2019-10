Neumann: Schetyna nie powinien podawać się do dymisji

Współtworzona przez Platformę Obywatelską Koalicja Obywatelska otrzymała w niedawnych wyborach do Sejmu o 3 miliony głosów mniej niż KW PiS. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna w okręgu numer 3 (Wrocław) uzyskał 66,8 tys. głosów, liderka wrocławskiej listy PiS Mirosława Stachowiak-Różecka - 91,2 tys. Czy wobec takich wyników szef Platformy powinien ustąpić ze stanowiska? Zdaniem pytanego o to w RMF FM Sławomira Neumanna, byłego szefa klubu PO-KO - nie.

- My mamy dzisiaj znaczenie ważniejszą rzecz do zrobienia. Nie mamy prawa zajmować się sobą przez najbliższe dwa miesiące - mówił. Według niego, PO ma obowiązek dopilnować, żeby 12 listopada, na pierwszym posiedzeniu nowego Senatu, w którym opozycja ma większość, wybrany na marszałka został kandydat opozycji.

Sławomir Neumann zrezygnował z funkcji przewodniczącego klubu PO-KO przed wyborami, po tym, jak TVP Info opublikowała zarejestrowane pod koniec 2017 r. nagrania ze spotkania działaczy PO z Tczewa z Neumannem. Na taśmach Sławomir Neumann mówił, że "rzyga Tczewem", bo "tam są same poj...". Ocenił, że na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza są "twarde rzeczy", a na wybory idą ludzie, "którzy g... się interesują", więc zarzuty dla związanych z opozycją samorządowców "nie mają żadnego znaczenia", tym bardziej, że "nasz elektorat, ten antypisowski, uzna, że to jest k... atak PiS-u".

Polityk był pytany w RMF FM, kto powinien go zastąpić na stanowisku szefa klubu. - Uważam, że to powinna być osoba, która ma doświadczenie polityczne, bo to będzie trudna kadencja - powiedział Neumann. Dodał, iż słyszał, że wiceprzewodniczący PO Borys Budka chciałby kandydować na szefa klubu. Zdaniem Neumanna, to "dobra kandydatura", a Budka jest "osobą doświadczoną politycznie". - Ma za sobą w swoim CV stanowiska, które pokazują, że może zarządzać takim zespołem. To będzie klub koalicyjny - mówił Neumann.