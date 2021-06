Szwedzi też walczą z wirusem

Wykrycie Covid-19 u kapitana Sergio Busquetsa postawiło na nogi całą reprezentację Hiszpanii. Wszystkie testy u pozostałych zawodników i sztabu szkoleniowego dały do wtorkowego popołudnia wynik negatywny, ale Luis Enrique szykuje się na czarny scenariusz.

Jeszcze w poniedziałek wezwał na zgrupowanie pięciu graczy: napastnika Rodrigo Moreno (Leeds), obrońcę Raula Albiola (Villarreal) oraz trzech pomocników: Pablo Fornalsa (West Ham), Carlosa Solera (Valencia) i Braisa Mendeza (Celta). Dzień później dołączył do nich bramkarz Chelsea Kepa Arrizabalaga.

Trener Enrique na razie nie rezygnuje z Busquetsa, który będzie mógł wrócić nie wcześniej niż na drugie spotkanie w grupie – z Polską 19 czerwca. Czas na wymianę chorego lub kontuzjowanego zawodnika ma do pierwszego meczu (ze Szwecją 14 czerwca).

Hiszpański rząd podjął decyzję o pilnym zaszczepieniu całej reprezentacji. Wygląda na to, że dojdzie do tego w środę.

– Poinformował naszych lekarzy, że ma objawy przeziębienia. Szybko go przetestowaliśmy, został natychmiast odizolowany i nie podróżował z nami do Goeteborga (tam jest szwedzka baza na Euro – przyp. red.). Nie będziemy wzywać żadnych rezerwowych. Mamy nadzieję, że Dejan dołączy do nas po spotkaniu z Hiszpanią – mówi selekcjoner Szwedów Janne Andersson.