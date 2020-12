Michał Karwasiński: Doradca inwestycyjny - gatunek zagrożony wyginięciem?

Szczególnym przykładem digitalizacji usług, do tej pory świadczonych w formie „tradycyjnej" są postępujące procesy technologicznej automatyzacji usług doradztwa inwestycyjnego, polegających (w uproszczeniu) na opracowywaniu przez firmy inwestycyjne rekomendacji dla inwestorów odnoszącej się do nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, z uwzględnieniem szczegółowo zbadanych potrzeb i sytuacji finansowej takich inwestorów.

W tradycyjnym modelu doradztwa inwestycyjnego, analizą potrzeb i sytuacji finansowej klienta oraz dobrem rekomendowanych zachowań inwestycyjnych zajmuje się człowiek, który opierając się na swoim doświadczeniu i wiedzy opracowuje dla klienta indywidualne rekomendacje. Nie trudno dostrzec, że model ten cechuje się ograniczoną „przepustowością" jeśli chodzi o ilość możliwych do opracowania rekomendacji. Dodatkowo zapewnienie obsługi tego procesu w sposób ciągły przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach (do 2018 r. istniał wymóg conajmniej zatwierdzania rekomendacji przez maklera lub doradcę inwestycyjnego) przyczynia się do konieczności ponoszenia przez firmę inwestycyjną istotnych kosztów związanych ze świadczeniem tej usługi, ograniczając tym samym jej dostępność zwłaszcza dla niewielkich inwestorów detalicznych.

Co na to KNF?

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 4 listopada br. opublikował stanowisko dotyczące robodoradztwa, w którym odniósł się do szeregu istotnych zagadnień związanych ze świadczeniem przez firmy inwestycyjne usług doradztwa inwestycyjnego w formule zautomatyzoewanej. Już na wstępie zdecydowanie pozytywnie należy ocenić podejście Urzędu do opracowania stanowiska, którego projekt na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy podlegał procesowi opiniowania ze strony środowiska rynku kapitałowego. Samo stanowisko obejmuje wyrażenie oczekiwań nadzorczych w odniesieniu do procesu świadczenia samej usługi, jak i roli nadzoru wewnętrznego i funkcji Compliance, czy współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług - w tym usług opartych o rozwiązania chmurowe. Powyższe może mieć szczególne znaczenie w przypadku niewielkich firm inwestycyjnych, które z uwagi na skalę działalności nie będą opracowywać samodzielnie oprogramowania tylko nabywać gotowe rozwiązania od dostawców IT.