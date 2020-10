Lekcje z kryzysów, czyli gwarancje dla depozytów

Problemy pojawiające się w bankach zrodziły pytanie o zaufanie deponentów. Co prawda nowe prawo bankowe z 1989 r. utrzymało znane z PRL gwarancje Skarbu Państwa dla depozytów, ale nie obejmowały one wszystkich banków. Odpowiedzią było powołanie BFG, który powstał w warunkach bojowych: gdy rozpoczęliśmy działalność w czerwcu 1995 r., w kolejce do wypłaty depozytów gwarantowanych było 18 banków w upadłości, a w całym roku odnotowano 50 upadłości.

Impulsem do zmian technologicznych było skrócenie czasu na wypłatę środków gwarantowanych. Przez lata BFG (i inni europejscy gwaranci) miał trzy miesiące na wypłatę (z możliwością przedłużenia do roku), po kryzysie finansowym z 2008 r. czas ten skrócono w UE do siedmiu dni roboczych. Wymusiło to odejście od papierowych list deponentów i przetwarzanie cyfrowych baz danych (przodowali w tym Brytyjczycy), a także zapewnienie odpowiedniej jakości danych dzięki systemowi bieżącej kontroli. W tej drugiej sprawie to Polacy byli liderami, a późniejsza unijna dyrektywa wprowadziła rozwiązania wypracowane wcześniej przez BFG.