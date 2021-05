Łukasz Czernicki: Dobra pozycja do odbicia

Relatywnie dobrą kondycję polskiej gospodarki zawdzięczamy dużej zdolności adaptacyjnej firm i pracowników, zróżnicowanej jej strukturze i bezprecedensowemu wsparciu państwa. Od początku pandemii do polskich firm trafiło już ponad 210 mld zł. Tak znaczna pomoc nie mogła zostać bez wpływu na wskaźniki fiskalne. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 r. wyniósł 7 proc. PKB. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrósł w 2020 r. o niecałe 12 pkt proc. W tej kwestii Polska nie odstaje od innych krajów europejskich, jest nawet poniżej średniej dla UE (13,2 pkt proc.). Patrząc na zadłużenie sektora, Polska z wynikiem 57,5 proc. PKB jest poniżej średniej unijnej (90,7 proc.). W Grupie Wyszehradzkiej nasz kraj ma wyższe zadłużenie w relacji do PKB niż Czechy (38,1 proc.), ale niższe niż Słowacja (60,6 proc.) i Węgry (80,4 proc.).

Zmiana reguł fiskalnych

Dlatego w WPFP proponujemy zmiany w regułach fiskalnych, na płaszczyźnie krajowej i unijnej. Na krajowej proponujemy zmiany w klauzulach wyjścia i powrotu do Stabilizującej Reguły Wydatkowej, które spowodują, że ścieżka fiskalna będzie zakładała wolniejszą konsolidację, by deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych zszedł do ok. 3 proc. PKB dopiero w 2023 r. Wolniej będziemy też zmniejszać dług w relacji do wielkości gospodarki.