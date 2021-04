Maciej Witucki: Frankowe tsunami to dramat na raty dla wszystkich

Jeśli decyzja SN nie uwzględni konsekwencji gospodarczych i zasad współżycia społecznego, banki poniosą miliardowe straty, ale ich skutki poczują wszyscy przedsiębiorcy. W ocenie ekspertów oraz Komisji Nadzoru Finansowego w zależności od wykładni Sądu Najwyższego, sektor bankowy może stracić od 70 mld do ponad 200 mld zł.

Większość komentatorów, odnosząc się do oczekiwanej decyzji Sądu Najwyższego, skupia się na medialnej wojnie pomiędzy sektorem bankowym i kancelariami reprezentującymi klientów. Jako prezydent Konfederacji Lewiatan zrzeszającej tysiące polskich firm chciałbym zwrócić uwagę na równie dramatyczny, choć dużo mniej medialny, bo makroekonomiczny, wymiar tego wyroku.

Otworzy on debatę o jego praktycznych finansowych skutkach, granicach indywidualnej odpowiedzialności konsumenta czy konsekwencjach ewentualnej abuzywności klauzul we wzorcach umownych stosowanych przez innych przedsiębiorców. Oprócz wpływu na kilkanaście instytucji i życie kilkuset tysięcy polskich rodzin może być wyrokiem dla całej naszej gospodarki.

Trudno wyobrazić sobie wyjście z kryzysu Covid-19 bez stabilnych banków. Są one niezbędne do obsługi wsparcia dla przedsiębiorców w ramach programów rządowych, mają też udział w finansowaniu OZE i innych strategicznych inwestycji.

Skutki decyzji SN, która może prowadzić do unieważnienia wieloletnich umów kredytowych, odczuje cała gospodarka, a szczególnie przedsiębiorcy. Oznaczać ona będzie transfer miliardów złotych z kieszeni wszystkich klientów banków (w tym firm i przedsiębiorców) oraz ich akcjonariuszy (w tym przyszłych emerytów oszczędzających w OFE) do wąskiej grupy kredytobiorców frankowych, którzy chcą przerzucić finansowe skutki ich decyzji na resztę społeczeństwa.

Banki będą zmuszone do ograniczenia kredytowania przedsiębiorstw. Dostęp do kredytów będzie utrudniony, a ich koszty wzrosną. A przecież Polska potrzebuje dziś silnego, stabilnego i efektywnego sektora finansowego. Nasze banki odpowiadają za 75 proc. finansowania zewnętrznego przedsiębiorstw, stanowiąc często jedyną możliwość otrzymania kredytu, zwłaszcza dla mniejszych firm, które nie mają dostępu do innych form pozyskania kapitału.