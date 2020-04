Wojciech Kostrzewa: możemy być jak Szwajcaria

Tymczasem po konsultacji z bankami i przejrzeniu pakietu impulsów KNF widać, że banki chcą wspierać firmy, które są już „w systemie", czyli wyłącznie dotychczasowych kredytobiorców i to na bazie analiz kredytowych za III kwartał 2019 r. A co z firmami, które nie korzystały wcześniej z kredytów, a mają kłopoty związane z Covid-19?

To zwłaszcza wśród tych firm są te najbardziej innowacyjne oparte na kapitale ludzkim, z których jako kraj jesteśmy dumni. To one są najbardziej perspektywiczne, a bez wsparcia upadną. Ich wnioski kredytowe poddane standardowej analizie zostaną automatycznie odrzucone, bo nie spełnią warunków (np. strata za ubiegły rok, strata bieżąca, niewystarczające kapitały). A przecież ten kredyt powinien być teraz instrumentem pomocy antykryzysowej.