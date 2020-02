Marcin Menkes: Akademia polexitu dla przedsiębiorców

Utrata dostępu do unijnego rynku miałaby dla polskiej gospodarki katastrofalne skutki. Mimo to w debacie publicznej uporczywie powraca kilka nieistotnych pytań. Brak natomiast pytań ważnych.

Największym problemem tego sporu jest jego jałowość. Intencje władzy, jakiekolwiek by były, są mało istotne dla procesów, które rozpoczęła. Dość zauważyć, że premier David Cameron niezmiennie był przeciwny brexitowi.

Czy PiS ma rację w sporze o praworządność? Z perspektywy krajowej odpowiedź na to pytanie ma rzecz jasna fundamentalne znaczenie dla ustroju naszego państwa. Dla oceny ryzyka wypchnięcia (się) Polski z Europy decydujące znaczenie ma jednak ocena naszych partnerów. Bilans ich opinii jest miażdżący. Reformy sądownictwa krytykowały choćby Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości UE, Komisja Wenecka, Rada Praw Człowieka ONZ.

Dość zauważyć, że Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy włączyło Polskę do grupy objętych monitoringiem poszanowania praworządności. Członkami tego elitarnego grona są też: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Serbia, Turcja i Ukraina.

Pytanie istotne #1

Jeżeli nawet tworzymy własną wersję praworządności, to co z tego? Kwestia praworządności ma oczywiste znaczenie dla każdego petenta w urzędzie czy strony postępowania sądowego. Dla dalszego członkostwa w Unii Europejskiej większe znaczenie ma jednak pytanie, czy inne państwa są gotowe przystać na polską wersję praworządności. W końcu nasz rynek to 38 mln konsumentów.