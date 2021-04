Nawet 15 kg na plusie – waga pracowników zdalnych ostro w górę

– Część pracowników dobrze wykorzystała dodatkowy, zaoszczędzony na dojazdach do pracy czas. Co trzecia osoba zjadała mniej fast foodów, więcej warzyw i owoców, a co czwarta zmniejszyła ilość spożywanych słonych przekąsek. To poskutkowało zmniejszeniem masy ciała u około 20 proc. respondentów, co jest naprawdę dobrym wynikiem – mówi Magdalena Kartasińska, dietetyk z firmy Dailyfruits. – Niestety widzimy również ciemną stroną pracy zdalnej. Ponad 40 proc. osób zjadało więcej słodyczy, niewiele mniej słonych przekąsek, a spożycie warzyw i owoców spadło u co trzeciej osoby. To poskutkowało wzrostem masy ciała u 45 proc. respondentów badania, średnio o 4–6 kg, a rekordziści przytyli nawet 15 kg przez okres dziesięciu miesięcy – dodaje. Ekspertka zwraca także uwagę na to, że w wyniku nudy i chęci redukcji napięcia częściej sięgano po słone przekąski, alkohol czy słodkie napoje.