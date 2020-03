Woj. mazowieckie: Dwa przypadki koronawirusa. Co z imprezami masowymi?

Konstanty Radziwiłł poinformował, że na terenie województwa potwierdzono dwa przypadki koronawirusa. 23 osoby przebywają w szpitalach i są diagnozowane pod kątem obecności wirusa, 27 osób poddano kwarantannie, nadzorem epidemiologicznym objęto 2354 osoby. Radziwiłł zapewnił, że odpowiednie służby pozostają w pełnej gotowości.

Wojewoda nie chciał udzielać informacji na temat osób, u których wykryto wirusa. - Jestem lekarzem, jestem bardzo przywiązany do prawa do prywatności osoby chorej - podkreślił dodając, że nie ma powodu, by informować o płci, wieku, miejscu zamieszkania czy hospitalizacji chorych.

Radziwiłł przekazał także, że władze przygotowują się do ograniczenia możliwości organizowania imprez masowych. Zaapelował do organizatorów tego typu wydarzeń "o rozsądek" i przekładanie lub odwoływanie imprez, szczególnie tych organizowanych pod dachem z udziałem ponad 1000 osób.