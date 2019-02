Lubnauer: Jeżeli Petru zwróci się ws. powrotu i klub się zgodzi to nie widzę przeszkód

- Jeżeli Ryszard Petru zwróci się z propozycją powrotu do .Nowoczesnej, do klubu i będzie zgoda wszystkich członków klubu, to ja nie widzę przeszkód - powiedziała Katarzyna Lubnauer, szefowa Nowoczesnej, po propozycji byłego przewodniczącego tej partii dotyczącej powstania wspólnego klubu parlamentarnego.

W piątek Nowoczesna poinformowała, że przystępuje do Koalicji Europejskiej, w której są już Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Zieloni i Teraz! Ryszarda Petru. - Jesteśmy przekonani, że taka Koalicja ma szansę zwyciężyć zarówno w tych wyborach, jak i być nadzieją na jesień dla wszystkich Polek i Polaków - podkreśliła liderka Nowoczesnej.

"Nasi wyborcy oczekują ścisłej współpracy, dlatego proponuję Nowoczesnej połączenie sił i współpracę w trosce o realizację wspólnych postulatów" - napisał na Twitterze w reakcji na decyzję swojej byłej partii Ryszard Petru. "Na początek proponuje powołanie klubu federacyjnego Teraz Nowoczesna" - dodał.

- Nie uważam, by dobrym pomysłem była federacja, jesteśmy przyzwyczajeni zarówno do nazwy, jak i do naszego klubu w tym kształcie. Musimy mieć swobodę w decydowaniu jak głosujemy, w jaki sposób się wypowiadamy, to może nam dać tylko klub, który reprezentuje nasze wartości - odpowiedziała mu w TVN24 Katarzyna Lubnauer. Dodała, że nazwa "Teraz Nowoczesna" nie jest rozpatrywana.

- Jeżeli Ryszard Petru zwróci się z propozycją powrotu do Nowoczesnej, do klubu i będzie zgoda wszystkich członków klubu, to ja nie widzę przeszkód - zaznaczyła szefowa partii.

Lubnauer dodała, że zawiązana przed wyborami samorządowymi koalicja Nowoczesnej z Platformą Obywatelską "się skończyła". Pytana o relacje z Grzegorzem Schetyną odparła, że "mamy, możemy powiedzieć reset". - Tworzymy coś nowego. Musimy myśleć do przodu. Musimy myśleć co jest dobre, ważne dla naszej partii, jak i Polski. Jest to wyjątkowa, historyczna odpowiedzialność - przekonywała.

Przewodnicząca Nowoczesnej zastrzegła, że sama do Parlamentu Europejskiego się nie wybiera. - Dla mnie to co najważniejsze wydarzy się jesienią. Zawsze dla mnie najważniejsze rzeczy to kwestia polityki krajowej, ale będą inni posłowi, którzy będą kandydować - powiedziała Katarzyna Lubnauer.