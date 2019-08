Dobra sztuczna whisky

„Temperatura zmienia się, a to zjawisko wpływa na produkcję rolną" – ostrzega dr Deepak Ray z University of Minnesota w artykule opublikowanym na łamach „Plos One".

Chodzi zwłaszcza o zboża. Dr Ray – wraz z zespołem – doszedł do tego wniosku po sporządzeniu statystycznego modelu, który posłużył do studiowania zmian w produkcji pszenicy, jęczmienia i żyta. Badacze porównywali zmiany temperatur na przestrzeni wielu lat i wpływ tych wahań na produkcję rolną. Produkcja w skali świata spada, za co odpowiedzialny jest wzrost temperatur zimą, gdy dochodzi do roztopienia pokrywy śnieżnej, co powoduje oblodzenie, a tym samym uszkodzenie upraw.