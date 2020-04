Jak sztuczna inteligencja pomaga w walce z koronawirusem

Naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego chcą szybkiego i szerokiego wdrożenia mobilnej aplikacji służącej do śledzenia kontaktów osób zarażonych. Eksperci od chorób zakaźnych uważają, że może to znacząco przyczynić się do powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

– SARS-CoV-2 jest inny niż poprzednie epidemie i wymaga wielu współzależnych strategii powstrzymywania – wyjaśnia prof. Christophe Fraser z Big Data Institute na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Oksfordzkiego. – Według naszych analiz prawie połowa transmisji koronawirusa występuje we wczesnej fazie zakażenia, zanim pojawią się objawy, dlatego potrzebujemy szybkiej i skutecznej aplikacji mobilnej do ostrzegania osób, które już zostały narażone. Nasze modelowanie matematyczne sugeruje, że tradycyjne metody są zbyt wolne, aby nadążyć za tym wirusem.

Profesor Fraser uważa, że zasada działania takiej aplikacji sprowadza się do powiadamiania o niebezpieczeństwie zakażenia osób, z którymi chory miał kontakt. Osoby te powinny zostać odizolowane, spowolni to rozprzestrzenianie się wirusa i złagodzi jego niszczycielskie skutki dla społeczeństwa i gospodarki.

Zastosowanie aplikacji wiąże się jednak z wątpliwościami natury etycznej.

– Użycie jakiejkolwiek aplikacji mobilnej wymaga wysokich standardów etycznych – zwraca uwagę prof. Michael Parker, dyrektor Wellcome Centre for Ethics and Humanities and Ethox Centre z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Chodzi o zagwarantowanie równego dostępu do leczenia, rozwiązania problemów związanych z prywatnością i wykorzystaniem danych, przyjęcia przejrzystego i dającego się kontrolować algorytmu. Według etyka należy też rozważyć wdrożenie cyfrowych strategii w celu wsparcia określonych grup, takich jak pracownicy służby zdrowia czy osoby starsze. Pojawiają się też pytania o indywidualną zgodę na wykorzystanie takich danych.