Trela: Niezależność Lewicy jest wyceniana na pięć procent

Dziś Tomasz Trela, który był gościem RMF FM, mówił,że to właśnie pokłosie rozmów i sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością jest przyczyna niskich notowań Lewicy w sondażach - oscyluje ono wokół 5 pkt. proc.

Trela podkreśla, podobnie jak Pawliczak, że o rozmowach z PiS nie został poinformowany "ani zarząd, ani rada krajowa partii, ani prezydium, ani klub parlamentarny". Rozmowy te wywołały wewnątrz klubu dyskusję, ale politycy Lewicy byli przekonywani, że Lewica właśnie wybiła się na niezależność i lada moment notowania zaczną rosnąć.

- Dziś niezależność Lewicy jest wyceniana na pięć procent - kwituje Trela.

Zapewniał, że mimo zawieszenia jest posłem Lewicy i "nigdzie się nie wybiera". Ma za to plan: - Chcę budować silną Lewicę, która ma pomysł i program. Z innymi partiami za dwa lata chcemy odsunąć PiS od władzy i go rozliczyć - mówi.

Trela zapewnia, że nie chce "zapisać Lewicy do PO", ale wraz z PO i innymi partiami opozycyjnymi po wygranych wyborach "sprzątać po PiS".

Polityk nie rozumie decyzji Czarzastego, który jego zdaniem na zasadzie jednowładztwa podejmuje chaotyczne działania. - To, co zrobił przewodniczący Czarzasty nigdy nie powinno mieć miejsca. Jeżeli chce się różnić z członkami swojej partii, chce się ich przekonywać do własnej wizji, to trzeba robić to na ubitej ziemi, trzeba o tym mówić, trzeba mierzyć się na argumenty. A jak nazwać człowieka, który eliminuje swoich potencjalnych rywali i konkurentów - mówił Trela. - Może Włodzimierz Czarzasty powinien się zastanowić, czy być na Lewicy.

Wcześniej Tomasz Trela przyznał, że myśli o stanowisku przewodniczącego Nowej Lewicy.