Echo: tempo sprzedaży mieszkań wraca do normalności

W I kwartale br. deweloper mieszkaniowo biurowy wypracował 156 mln zł skonsolidowanych przychodów, o 125 proc. więcej niż rok wcześniej. Firma przekazała 190 lokali, ponad osiem razy tyle, ile rok wcześniej, co pozwoliło zaksięgować ponad 74 mln zł przychodów, czyli prawie siedem razy tyle, co rok wcześniej.

Łączne przychody z najmu i fit-outu (prace wykończeniowe) biur i centrów handlowych skurczyły się o 25 proc., do 33,1 mln zł, przy czym strategia Echo nie zakłada trzymania takich nieruchomości w portfelu – są one sprzedawane.

W tegorocznych przychodach pojawił się nowy biznes – wyniki z joint-venture Resi4Rent, czyli platformy najmu mieszkań: to prawie 48 mln zł. Pierwsze budynki zostały oddane do użytkowania jesienią ub.r. Echo jest nadwornym budowniczym lokali dla Resi4Rent i ma 30 proc. udziałów w joint-venture.

Zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 32 proc., do 24,5 mln zł. Mieszkaniówka zanotowała wynik ponad czternaście razy wyższy rok do roku: 15,2 mln zł. Wpływ Resi4Rent był marginalny, tylko 0,2 mln zł.

Jako deweloper komercyjny Echo księguje zyski z przeszacowania wartości nieruchomości w budowie. W I kwartale wyniosły one 119 mln zł, blisko dwa razy tyle, co rok wcześniej.

W efekcie grupa podwoiła zysk operacyjny, do 103 mln zł. We znaki dało się osłabienie złotego skutkując stratami na różnicach kursowych: zysk netto wyniósł prawie 50 mln zł, o 30 proc. więcej rok do roku.

W I kwartale deweloper sprzedał 399 mieszkań, o ponad 13 proc. więcej rok do roku. Z początkiem pandemii firma przestała raportować sprzedaż co miesiąc. Jeśli chodzi o kwiecień i maj, zarząd komentuje jedynie, że ograniczenia związane z epidemią spowodowały chwilowe utrudnienia w komunikacji z klientami i zawieraniu transakcji, ale wraz z odmrażaniem gospodarki widać stopniowy powrót do normalnego tempa sprzedaży. Sytuacja wymusiła jednak zmianę podejścia do nowych inwestycji mieszkaniowych: budowa rusza po osiągnięciu pewnego poziomu przedsprzedaży – szczegółów nie ujawniono.