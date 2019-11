Geny podpowiedzą, jakie leczenie stosować

Nie każdą chorobę możemy wyczytać z genów, ale jest ich coraz więcej. Pierwsza grupa to choroby, z którymi się rodzimy. Druga grupa chorób to te, których ryzyko mamy zapisane w genach: rodzimy się zdrowi, ale mamy uszkodzenie genetyczne, które zwiększa ryzyko zachorowania na daną dolegliwość. Przykładami mogą być schorzenia neurologiczne, m.in. choroba Parkinsona lub Alzheimera, choroby serca, nowotwory. Dzięki genetycznemu badaniu możemy się do tych chorób przygotować albo nawet ich uniknąć.