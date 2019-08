Nie bój się dentysty, może zęby same Ci odrosną

Około 15 procent pacjentów twierdzi, iż strach przed wizytą u dentysty jest dla nich tak paraliżujący, że uniemożliwia wizytę w gabinecie. Obawa przed leczeniem stomatologicznym jest to zjawisko powszechne i trudne do opanowania. Ten lęk, znany jako dentofobia, skutkuje ograniczeniem wizyt u dentysty, a co za tym idzie pogorszeniem stanu zdrowia jamy ustnej.

Naukowcy z University of Plymouth's Peninsula Dental School, pod kierownictwem doktora Bing Hu, właśnie opublikowali badania, które dają pacjentom z dentofobią nadzieję na mniej stresujące leczenie. Znaleźli oni gen wspomaga aktywację komórek macierzystych i regenerację tkanek w procesie leczenia zębów.

Zespół Dr Hu odkryli nową populację komórek macierzystych, które odpowiadają za tworzenie tkanki szkieletowej w stale rosnącym siekaczu myszy. Komórki te przyczyniają się do powstawania zębiny, twardej tkanki pokrywającej główny korpus zęba. Nowo odkryty gen, zwany Dlk1, pośredniczy w wysyłaniu sygnałów służących kontrolowaniu liczby produkowanych komórek macierzystych i komórek zębiny. Dlk1 jest niezbędny do działania tego procesu. Gen ten może zwiększyć aktywność komórek macierzystych i regenerację tkanek podczas leczenia ran zębowych. Mechanizm ten mógłby stanowić nowatorskie rozwiązanie w zakresie naprawy zębów, radzenia sobie z problemami takimi jak próchnica, kruszenie zębów oraz leczenie urazów.

„Odkrywając nowe komórki macierzyste, które tworzą główny korpus zęba oraz ustalając kluczowe działanie Dlk1, podjęliśmy istotne kroki w kierunku zrozumieniu sposobu regeneracji zębiny” - powiedział doktor Hu.

Naukowcy uważają, że to ogromny przełom w medycynie regeneracyjnej, który będzie miał znaczenie dla pacjentów w przyszłości. Sądzą, że ich odkrycie przyniesie rozwiązania poważnych problemów z zębami - od urazów po próchnicę