USA: Kąpiel w jeziorze zakończona śmiercią. Powód? Ameba zjadająca mózg

Ofiara ameby zetknęła się z nią w parku wodnym Fantasy Lake Water Park, w hrabstwie Cumberland, 12 lipca.

Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) potwierdziły, że zgon był wywołany przez Naegleria fowleri, pierwotniaka nazywanego "zjadającą mózg amebą".

Naegleria fowleri wywołuje chorobę zwaną negleriozą - to ostre pierwotne zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych. Do zakażenia dochodzi przez jamę nosowo-gardłową podczas kąpieli w zbiorniku ze słodką wodą. Przez wypustki komórek węchowych pierwotniak przenika do mózgu.

Neglerioza najczęściej kończy się śmiercią po 72 godzinach od pojawienia się pierwszych objawów.

W USA od 1962 do 2018 roku stwierdzono jedynie 145 przypadków negleriozy.