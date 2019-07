Alarm na Filipinach: 100 tys. zachorowań na dengę

Przenoszona przez komary denga wywołuje objawy podobne do grypy - bóle głowy, mięśni, a także stawów oraz gorączkę.

Spośród około miliona osób chorujących na dengę co roku na całym świecie u ok. 500 tys. rozwijają się poważne objawy, które w ok. 12500 przypadków prowadzą do śmierci - wynika z danych WHO.

Denga występuje przede wszystkim w tropikalnym i subtropikalnym klimacie: na Filipinach, w Indiach i w Brazylii - ale wzrost średnich temperatur na Ziemi powoduje, że komary przenoszące dengę pojawiają się też w USA, Australii, Chinach i Japonii.

Na Filipinach wzrost zachorowań na dengę notuje się co trzy-cztery lata.

Obecnie Filipiny borykają się też z epidemią odry, która w pierwszym półroczu 2019 roku zabiła więcej osób na Filipinach niż w całym 2018 roku.