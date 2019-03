WHO: Pandemia grypy nieunikniona. Trzeba się przygotować

Świat nieuchronnie stanie w obliczu kolejnej pandemii grypy i musi przygotować się na potencjalne zniszczenia - poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Przedstawiając globalny plan walki z chorobą wirusową i wyprzedzenia potencjalnego globalnego wybuchu epidemii, WHO stwierdziła, że następna pandemia grypy "jest kwestią tego, kiedy, nie czy".

- Zagrożenie pandemią grypy jest wszechobecne - powiedział dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. - Musimy być czujni i przygotowani - koszt wybuchu epidemii grypy znacznie przewyższy cenę zapobiegania - dodał.

Ostatnia na świecie pandemia grypy spowodowana została wirusem H1N1, który rozprzestrzenił się na cały świat w latach 2009 i 2010. Badania nad tą pandemią wykazały, że co piąta osoba na świecie została zarażona w pierwszym roku, a wskaźnik zgonów wyniósł 0,02%.

Eksperci ds. zdrowia i Światowa Organizacja Zdrowia ostrzegają, że istnieje ryzyko, iż pewnego dnia bardziej niebezpieczny dla życia wirus grypy przejdzie ze zwierząt do ludzi, zmutuje i zainfekuje setki tysięcy osób.

Wirusy grypy są różnorodne i stale się zmieniają. Każdego roku zarażają około miliarda ludzi na całym świecie. Spośród tych zakażeń, około 3 do 5 milionów to ciężkie przypadki, prowadzące od 290 tys. do 650 tys. sezonowych zgonów.

Szczepionki mogą pomóc w zapobieganiu niektórym przypadkom, a WHO zaleca coroczne szczepienia - szczególnie dla osób pracujących w służbie zdrowia oraz dla osób szczególnie narażonych, takich jak osoby starsze, bardzo młode i osoby cierpiące na przewlekłe choroby.

Plan WHO, który do tej pory określono jako najbardziej kompleksowy, obejmuje środki mające na celu jak największą ochronę ludzi przed wybuchami grypy sezonowej, a także przygotowanie się na pandemię.

WHO zamierza przede wszystkim poprawić nadzór oraz szybkość reakcji. Rządy wszystkich państw nakłaniane są do opracowania planu zwalczania grypy oraz opracowania lepszych narzędzi zapobiegania, wykrywania, kontroli i leczenia grypy, takich jak skuteczniejsze szczepionki i leki przeciwwirusowe.