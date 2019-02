Jeśli palisz, możesz stracić wzrok

Palenie papierosów może stać się przyczyną gwałtownego pogarszania się wzroku po 35 roku życia i prowadzić do ślepoty.

Powszechnie wiadomo, że palenie tytoniu powoduje choroby serca i raka płuc.

Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, że nałóg ten może spowodować kilka innych równie groźnych chorób, w tym ryzyko powstania plamek degeneracyjnych oka oraz zwiększyć zaćmę, jaskrę i retinopatię cukrzycową. Wieloletnie badania naukowców z Harvard Medical School wskazują, że nasilające się wraz z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej – przewlekłe, postępujące uszkodzenie siatkówki oka - nasila się w wyniku inhalacji dymu papierosowego i zawartych w nim substancji neurotoskycznych. Palacze, u których wykryto ten rodzaj degeneracji siatkówki mają znacznie większe ryzyko pogorszenia, a niejednokrotnie całkowitej utraty widzenia centralnego, co niemal zawsze prowadzi do ślepoty. Jednym ze sposobów zmniejszenia ryzyka rozwoju zwyrodnienia plamki żółtej jest nie palenie tytoniu w jakiejkolwiek postaci.



Z kolei badacze z Rutgers University wyliczyli, że osoby palące więcej niż 20 papierosów dziennie są trzy do czterech razy częściej bardziej narażone na ślepotę wynikającą z degeneracji siatkówki oka niż osoby niepalące. Także osoby niepalące, ale mieszkające lub pracujące z palaczami są dwukrotnie bardziej narażone na ryzyko powikłań wzrokowych niż osoby nie będące biernymi palaczami.



Opublikowany w ostatnim tygodniu lutego 2019 r. w czasopiśmie Psychiatry Research raport badaczy z Behavioral Health Care Rutgers wskazuje na wpływ palenia na widzenie kolorów i kontrastów, w tym znaczące zmiany w widzeniu czerwono-zielonych i niebiesko-żółtych barw. Wiele wskazuje, że spożywanie substancji zawierających związki neurotoksyczne, takich jak te znajdujące się w papierosach, może także powodować utratę wzroku. A to zła wiadomość dla osób używających e-papierosów czy wszelkiego typu „leków” do walki z nałogiem palenia tytoniu zawierających nikotynę.



Istnieje silny związek między paleniem a rozwojem nadciśnienia tętniczego krwi, zaćmy i cukrzycy. Wszystkie te choroby są czynnikami przyczyniającymi się do intensyfikacji jaskry – postępującego i nieodwracalnego uszkodzenia komórek siatkówki i nerwu wzrokowego. Palenie znacznie zwiększa też szanse na rozwój cukrzycy, a co za tym idzie powstania retinopatii siatkówki oka.



Statystyki są przerażające. Palenie stało się główną przyczyną większości zachorowań na nowotwory: płuc, jamy ustnej, krtani, gardła, przełyku, trzustki, żołądka, nerek, pęcherza moczowego, szyjki macicy i niektórych typów białaczki, a także niewydolności oddechowej, rozedmy płuc, infekcji dróg oddechowych, udaru mózgu, zawału serca, tętniaków, nadciśnienia i miażdżycy. To jednak dopiero początek długiej listy poważnych chorób spowodowanych paleniem. Każdego roku umiera aż 600 tys. osób, które są ofiarami biernego palenia, z czego ok. 1/3 stanowią dzieci wdychające dym papierosowy w swoich domach. Do tych wszystkich skutków inhalacji dymu tytoniowego dochodzi groźba nieodwracalnej ślepoty.



Mimo że informacje o groźnych skutkach palenia są powszechnie dostępne, nadal ponad 9 milionów ludzi w naszym kraju każdego dnia sięga po papierosa.