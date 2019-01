USA: Pacjenci leczący się w Meksyku wracają z superbakterią 123RF

Amerykanie podróżujący do Meksyku, by tam poddać się operacjom kosztującym za południową granicą USA mniej niż w Stanach Zjednoczonych, często wracają zarażeni odpornymi na antybiotyki superbakteriami - informuje amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (U.S. Centers for Disease Control and Prevention - CDC).