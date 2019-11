Makaron może pomóc schudnąć

Badanie, którego wyniki opublikował magazyn BMJ Open wykazało, że w ciągu 12 tygodni uczestnicy stracili po ok. 0,5 kg jedząc 3 porcje makaronu w tygodniu.

Kanadyjscy naukowcy twierdzą, że jedząc makaron, zamiast inne węglowodany, ludzie mogą uniknąć skoków stężenia cukru we krwi.

Odkrycie to zostanie przyjęte z zadowoleniem przez wielu specjalistów od żywienia, którzy zalecają ograniczenie makaronu do minimum ze względu na jego kaloryczność i wzrost poziomu cukru we krwi.

W przeciwieństwie do innych produktów zawierających węglowodany, takich jak biały ryż czy ciastka, stwierdzono, że makaron ma niższy indeks glikemiczny, a więc jest wolniej wchłaniany do krwiobiegu.

- Możemy teraz z pewnym przekonaniem stwierdzić, że makaron nie ma negatywnego wpływu na masę ciała, gdy jest spożywany jako część zdrowej diety - powiedział autor badań, dr John Sievenpiper z St Michael's Hospital w Toronto. - Badanie wykazało, że makaron nie przyczynia się do przybierania na wadze lub zwiększenia tkanki tłuszczowej.

Wbrew obawom, makaron może być częścią zdrowej diety, takiej jak dieta o niskim indeksie glikemicznym - dodał.

Łącznie w badaniu wzięło udział 2449 osób, które jadły średnio 3,3 raza w tygodniu pół miseczki makaronu w ramach diety o niskiej zawartości glukozy.