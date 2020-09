Chiny groziły dziennikarzowi ABC? "Chcieli zatrzymać moją 14-letnią córkę"

Matthew Carney, były szef chińskiego oddziału stacji ABC, powiedział, że obawiał się „poważnych kłopotów” po tym, jak on i jego żona zostali poproszeni o przyprowadzenie córki do ministerstwa bezpieczeństwa publicznego w północnym Pekinie. Chińskie władze miały przesłuchać dziecko w sprawie domniemanego naruszenia przepisów wizowych. - Twoja córka ma 14 lat. Zgodnie z chińskim prawem jest osobą dorosłą, a ponieważ Chińska Republika Ludowa jest krajem przestrzegającym prawa, zostanie oskarżona o przestępstwo wizowe - miał powiedzieć dziennikarzowi główny śledczy w sprawie.

W artykule opublikowanym w poniedziałek przez ABC Carney ujawnił okoliczności stojące za jego wyjazdem z Chin w 2018 roku, w tym zeznania nagrane na wideo. Podkreślił, że nie mówił o tym wcześniej, ponieważ „nie chciał narażać innych pracowników”.

Dziennikarz zdecydował się ujawnić sprawę po tym, jak jego koledzy z ABC, Bill Birtles i Michael Smith, uciekli z Chin na początku tego miesiąca. Mężczyźni przez kilka dni ukrywali się w australijskich placówkach dyplomatycznych, podczas gdy rząd negocjował zezwolenie na ich wyjazd z kraju.

Chińskie służby bezpieczeństwa próbowały przesłuchać Birtlesa i Smitha w związku ze sprawą Cheng Lei, innego australijskiego dziennikarza, który został zatrzymany w sierpniu za to, że był podejrzany „w sprawach bezpieczeństwa narodowego”.

Carney podkreśla, że jego historia sugeruje, że w działaniach chińskiego rządu przeciwko zagranicznym dziennikarzom „było coś więcej”.

Po kontrowersjach związanych z Birtlesem i Smithem Pekin ujawnił, że w czerwcu tego roku, w ramach śledztwa w sprawie domniemanej ingerencji Chin w działania innych krajów, władze australijskie przesłuchały czterech chińskich dziennikarzy.

W swoim artykule Carney napisał, że przez „ponad trzy miesiące był zastraszany, zanim jego rodzina mogła opuścić Chiny”. Powiedział także, że złożył wniosek o przedłużenie wizy sześć tygodni przed jej wygaśnięciem, aby uniknąć kłopotów. Nakazano mu jednak udanie się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na „filiżankę herbaty”. Carney dodał w swoim tekście, że „skromny, chiński biurokrata w okularach” narzekał, że jego artykuły, w tym te o obozach reedukacyjnych w regionie Xinjiang i władzy Xi Jinpinga, zaszkodziły całemu narodowi”. Oskarżono go również o złamanie chińskiego prawa i powiedziano, że jest przedmiotem śledztwa. Dziennikarz miał być wzywany na „filiżankę herbaty” jeszcze dwa razy w ciągu kolejnych dwóch tygodni. Podczas jednego ze spotkań Carney został poinformowany, że on, jego żona Catherine i ich troje dzieci otrzymają dwumiesięczne przedłużenie wizy. Gdy rodzina udała się do policji imigracyjnej, aby podstemplować paszporty, urzędnik powiedział im, aby natychmiast zgłosili się do ministerstwa bezpieczeństwa publicznego, i przyprowadzili swoją 14-letnią córkę Yasmine. - Kiedy rozważałem wszystkie możliwości, umierałem ze strachu. To było jak część chińskiego poradnika: ściganie członków rodziny jako sposób na wymierzenie kary i zemsty” - napisał Carney.

O sprawie na bieżąco informowane były ambasada Australii w Pekinie, Departament Spraw Zagranicznych i Handlu w Canberze oraz szefowie dziennikarza z ABC.