W TVN24 najwięcej polityków KO, w Polsacie News więcej PiS. Sasin rekordzistą. Kogo zapraszały w kampanii wyborczej telewizje?

W raporcie uwzględniliśmy trzy najpopularniejsze stacje informacyjne - Polsat News, TVN24 i TVP Info. Analizie poddano programy z gośćmi, które emitowane są tuż po głównym programie informacyjnym, czyli "Gościa Wiadomości" i "Fakty po Faktach". W przypadku Polsatu News, biorąc poprawkę na fakt, że "Gość Wydarzeń" wrócił na antenę dopiero we wrześniu, liczyliśmy formalnie dwa programy - także emitowany stale przez okres kampanii wyborczej program "Wydarzenia i Opinie".

Badaniu poddano programy od dnia formalnego rozpoczęcia kampanii wyborczej, czyli od 9 sierpnia. Gości, których można jednoznacznie zakwalifikować do którejś z partii, klasyfikowaliśmy w ramach jednego z pięciu ogólnopolskich komitetów wyborczych. Pojawiające się niejednoznaczności to np. rozmowa z Moniką Jaruzelską w Polsacie News 19 września, która jest radną Warszawy z SLD, ale do Senatu startuje z KW Polska Lewica. W badaniu nie została więc przypisana aliansowi SLD z Razem i Wiosną. Innym przykładem jest Marek Migalski, który o udziale w wyborach poinformował 19 sierpnia, dlatego nie bierzemy pod uwagę jego pojawienia się w TVN24 dwa dni wcześniej, a trzy kolejne (20 sierpnia, 6 września i 24 września - tak.