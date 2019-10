"The Guardian": W TVP rząd PiS jest "bohaterski", a opozycja "skandaliczna"

"The Guardian" przypomina, że w lipcu 2017 roku TVP sugerowało, że uczestnicy protestów przeciwko reformie sądów, która - jak pisze dziennik - "miała dać rządowi bezpośrednią kontrolę nad sądami", tak naprawdę kierowali się "tajną agendą wyznaczaną przez wrogie zagraniczne siły". Brytyjski dziennik pisze, że TVP sugerowało wówczas, że była to "zemsta za to, że PiS nie przyjął imigrantów w ramach unijnego programu relokacji".

Poniżej dalsza część artykułu