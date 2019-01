Morawiecki do mediów: Odpowiadacie za oddzielanie ziarna od plew

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił rolę mediów w społeczeństwie i wskazał, że w kontekście podawania informacji, to one odpowiadają za "oddzielanie ziarna od plew”.

Jak informuje Polskie Radio, szef rządu wraz z ministrami rozmawia w kancelarii premiera z dziennikarzami oraz liderami opinii.

Premier Mateusz Morawiecki wyraził radość z kolejnego takiego spotkania zorganizowanego w KPRM. - Wiadomo, że media to czwarta władza. My też jesteśmy władzą, dlatego porozmawiamy jak władza z władzą, ale właśnie przede wszystkim po to, żeby informacje dotarły do społeczeństwa dzięki Państwu w sposób możliwie prawdziwy - powiedział.

Podkreślił także, że w ostatnim czasie często słyszy się pojęcie "fake news”. - Oddzielanie ziarna od plew to niezwykle ważna sprawa, za którą Państwo odpowiadają w ogromnym stopniu. Można powiedzieć, że to, co Państwo robicie, to takie wielkie powołanie. Bardzo cieszę się, że mamy kontakt, chciałbym byśmy mieli go jak najczęściej - powiedział szef rządu dziennikarzom i podziękował za ich pracę. Premier Morawiecki dodał również, że media są partnerem w przekazywaniu społeczeństwu wiadomości - podaje Polskie Radio.