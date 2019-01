Nieoficjalnie: W PiS rozmowy o odwołaniu Kurskiego

Czy Jacek Kurski przestanie być prezesem TVP? Jak wynika z naszych rozmów z politykami PiS, prezes PiS Jarosław Kaczyński jest bardzo intensywnie przekonywany do realizacji takiego scenariusza.

- Namawiają go sami politycy PiS. To efekt poniedziałkowego materiału "Wiadomości TVP" - relacjonuje nasz rozmówca z Nowogrodzkiej. W materiale przypomniano m.in. wypowiedzi polityków PO, w tym Radosława Sikorskiego i Donalda Tuska w kontekście tragedii w Gdańsku.

W Warszawie późnym popołudniem pojawiły się nawet informacje, że los prezesa Kurskiego jest już w zasadzie przesądzony.

Niektórzy nasi rozmówcy z PiS są jednak przekonani, że Jarosław Kaczyński nie zdecyduje się ostatecznie na taki krok. We wtorek o dymisję Jacka Kurskiego zaapelował do Jarosława Kaczyńskiego prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. W piśmie do Kaczyńskiego TVP została nazwana „maszyną nienawiści”.

