Robert Mazurek: Czy warto umierać za PiS

Bo my tu sobie, proszę publiczności, czasem żartujemy, czasem celebrujemy sezon ogórkowy, ale czasem zadajemy pytania poważne, nawet jeśli brzmią cokolwiek prowokacyjnie. Najpierw jednak zsynchronizujmy zegarki i ustalmy podstawowe pojęcia.

No bo co znaczy umierać? Tej wątpliwości nie mają nie tylko politycy, ale i wielu komentatorów, dla których PiS to albo kres demokracji, albo jej bezwarunkowe ukoronowanie. Gdy w perspektywie masz faszyzm – tudzież idyllę – nic innego się nie liczy, walczysz o wszystko i walczysz z sił wszelkich. Czasem dosłownie – o posadę oraz pieniądze, czasem o uznanie, pozycję społeczną, sens życia. Jeśli więc PiS zapewnia – a niektórym zapewnia – to wszystko, to i walka o jego trwanie u władzy będzie nie tylko batalią o idee, ale też o comiesięczne wpływy na konto. Proste.

Ale jest jeszcze pytanie ważniejsze, pytanie o to, czym jest PiS. I znów, jeśli tylko wehikułem zapewniającym rady nadzorcze i ciepłą posadę paniom Sobolewskiej, Czarneckiej czy Koteckiej, to odpowiedź jest łatwa – za to nikt ginąć nie będzie. Ale przemyślmy to na spokojnie – czym dzisiaj jest Prawo i Sprawiedliwość? To prawda, że dużo łatwiej przychodzi odpowiedź na pytanie, czym ono nieg...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ