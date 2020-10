LOT rozwija siatkę. Trzy połączenia z Budapesztu

W sezonie zimowym, który trwa od końca października 2020 do końca marca 2021, LOT zmniejszył swoją siatkę połączeń z Budapesztu. Ze stolicy Węgier poleci do Wrocławia, Seulu i Warszawy.

Rejsy do Warszawy linia będzie wykonywała dwa razy dziennie, co umożliwi pasażerom przesiadki na ok 60 kierunków z zimowej siatki LOT. Do Seulu oraz Wrocławia polski przewoźnik poleci ze stolicy Węgier raz w tygodniu. Poniżej dalsza część artykułu

- Sytuacja pandemiczna wymaga od nas dostosowania skali działalności i planów rozwoju do niższego niż zakładano popytu na podróże lotnicze w nadchodzącym sezonie zimowym. Dotyczy to zarówno rejsów z Budapesztu, jak i z warszawskiego lotniska Chopina. Mimo trudnej sytuacji i stale przedłużanych obostrzeń administracyjnych, chcemy zapewnić pasażerom z Węgier dostęp do wielu kierunków w naszej siatce, dlatego zdecydowaliśmy się utrzymać w nadchodzącym sezonie dwa rejsy dziennie między Warszawą a Budapesztem – mówi Krzysztof Moczulski, rzecznik LOT-u. Czytaj także: Ekspansja LOT-u w Budapeszcie

Kolejny wzrost zachorowań na COVID-19 i bardzo niski popyt na podróże lotnicze spowodowały również przesunięcie planów rozwoju LOT na budapeszteńskim lotnisku na wiosnę/lato 2021.

- Rynek węgierski pozostaje bardzo ważny dla rozwoju LOT-u w Europie. Dlatego w przyszłym sezonie letnim planujemy otwarcie nowych i wznowienie wybranych tras. Kształt siatki będzie jednak uzależniony od popytu oraz rozwoju sytuacji epidemicznej. Dokładnie analizujemy potencjał każdego kierunku i jak tylko pojawią się nowe decyzje, będziemy o nich informować – dodaje Krzysztof Moczulski.

Ze względu na bieżącą sytuację epidemiczną, przedłużanie obostrzeń administracyjnych, a także utrzymujący się na niskim poziomie popyt na połączenia lotnicze w nadchodzącym sezonie zimowym, LOT zdecydował się przesunąć start nowych i wznowienie wielu połączeń na wiosnę 2021 r. Te korekty dotyczą także Budapesztu.

