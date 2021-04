Unilabs przetestuje pasażerów korzystających z IATA Travel Pass

Niemniej jednak jest to ogromny krok w kierunku ułatwienia podróży lotniczych w czasach pandemii, a IATA zapowiada podpisanie umów o testowaniu z kolejnymi wiarygodnymi firmami diagnostycznymi. Jak na razie negatywny wynik testu na COVID-19 jest najpowszechniej honorowanym dokumentem ułatwiającym podróże lotnicze. Aplikacja IATA Travel Pass, którą jest zainteresowanych już ponad 30 przewoźników na świecie, a w ostatnich dniach zaczęły testować Lufthansa i Swiss, to dzisiaj najbardziej wiarygodny dokument, jaki jest dostępny na rynku.

— Testowanie na COVID-19 będzie odgrywało ogromną rolę w restarcie międzynarodowych podróży lotniczych. Pasażerowie naturalnie będą musieli poznać wymogi testów, zlokalizować placówki i nauczyć się z nich korzystać przekazując dane liniom lotniczym i władzom. Nasze partnerstwo z Unilabs umożliwi pasażerom łatwy dostęp do sieci Unilabs — cieszy się dyrektor generalny IATA, Willie Walsh.

IATA Travel Pass zawiera nie tylko ostatni wynik testu na COVID-19 czy poświadczenie odbytych szczepień, ale także dostarcza informacji na temat wymogów obowiązujących do wjazdu na teren jakiegoś konkretnego kraju, do którego pasażer się udaje. Teraz jeszcze aplikacja będzie informowała o lokalizacji zaufanych laboratoriów, jako że Unilabs są pierwsze, ale nie ostatnie. Wybrane przez IATA laboratoria będą w stanie przesłać aplikację na konkretny IATA Travel Pass. Po sprawdzeniu w należącym do IATA globalnym rejestrze Timatic, jeśli wszystko będzie zgodne, a wynik testu negatywny, wyświetli się status „OK to Travel” honorowany przez rządy, liczne lotniska i coraz więcej linii lotniczych. Na razie w LOT jest analizowane testowanie IATA Travel Pass. A służby graniczne nie mają na jego temat żadnych informacji.