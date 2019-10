Kobieta wsiadła bez biletu do samolotu. Nikt nie wie jak

W sobotę pasażerowie lotu 1516 do Atlanty oczekiwali na start z lotniska w Orlando. Niestety, start opóźnił się z powodu kobiety, która usiadła na miejscu innego pasażera. Poproszona o okazanie karty pokładowej kobieta oświadczyła, że ją wyrzuciła, następnie powtarzała tylko „nie ruszam się” i, jak twierdzili w rozmowie z mediami pechowi pasażerowie, nie przestała wpatrywać się w oparcie siedzenia przed nią aż została wyprowadzona przez policję.

Również TSA (Transport Security Administration – organ odpowiedzialny między innymi za bezpieczeństwo na lotniskach) oświadcza, że współpracuje z policją w dochodzeniu. Jednak nie komentuje przy tym w żaden sposób wydarzenia.

Żaden z podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pasażerów nie wie, jak udało się dostać na pokład pasażerce na gapę.

- Do pewnego stopnia system zadziałał. Częścią procesu jest ustalenie, ile osób wsiadło do samolotu i zrównanie go z liczbą osób, które miały wejść na pokład oraz kim są, a także upewnienie się, że liczby te sumują się nim samolot wystartuje – twierdził w rozmowie ze stacją NDTV ekspert ds. bezpieczeństwa lotnictwa profesor Jeff Price z Metropolitan State University.

Price zauważył także, że kobieta nie stwarzała większego zagrożenia - mimo wszystko przeszła kontrolę bezpieczeństwa TSA sprawdzającą, czy nie wnosi niebezpiecznych przedmiotów. Według eksperta wyczyn kobiety nie jest też aż tak niezwykły, jak może się wydawać, gdyż osoby odpowiedzialne za sprawdzanie biletów popełniają czasem błędy.

Rzecznik przewoźnika określił sobotni incydent jako „niezwykle rzadki”.