Jest akt oskarżenia przeciwko Kai Godek

Chodzi o słowa Godek o tym, że "geje chcą adoptować dzieci, by je molestować i gwałcić".



Jak czytamy na profilu Ośrodka na Facebooku, zdaniem jego przedstawicieli "Godek systemowo znieważa osoby LGBT starając się doprowadzić do ich stygmatyzacji i prześladowania". "Wskazują na to kolejne publiczne wypowiedzi skrajnie katolickiej działaczki, w których odmawia gejom dostępu do zawodu nauczyciela, czy pochwala ataki na Marsz Równości w Białymstoku" - przekonuje Ośrodek.

"Kaja Godek stanie przed sądem i będzie musiała odpowiedzieć za swoje słowa którymi skrzywdziła tysiące niewinnych osób" - czytamy z kolei na profilu ośrodka na Twitterze.