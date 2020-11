Pytania na dziś: o szczepionkę w Polsce i czyny kard. Dziwisza fot. Adobe Stock i Piotr Guzik/Fotorzepa

- Przyjmując optymistyczne założenia, że szczepionka zostanie dopuszczona do użytku, będzie jej wystarczająca ilość i będziemy potrafili ją przetransportować, to pierwsze szczepienia w Polsce mogą się wydarzyć w drugim kwartale przyszłego roku – mówi prof. Marcin Czech, lekarz epidemiolog. Zdaniem byłego wiceministra zdrowia szczepionka powinna być refundowana przez państwo, a same szczepienia… raczej obowiązkowe. Te słowa, to komentarz do informacji podanej przez koncerny Pfizer i BioNTech, że ich remedium na koronawirusa jest skuteczne w 90 procentach.