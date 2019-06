Owsiak o decyzji PKP: Wiadro wstydu Fotorzepa/ Dariusz Gorajski

Dzisiaj polska kolej to po prostu wiadro wstydu - napisał na Facebooku Jurek Owsiak, komentując plany PKP o wyznaczenia takich objazdów dla pociągów, by nie mogły dowozić do Kostrzyna nad Odrą uczestników Pol’and’Rock Festival.