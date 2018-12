Co się dzieje z rozbitą limuzyną premier Szydło?

Rządowa limuzyna rozbita na początku ubiegłego roku w Oświęcimiu, którą podróżowała ówczesna premier Beata Szydło, znajduje się na policyjnym parkingu w Krakowie - podaje Onet. Losem samochodu - Audi A8 Luxury - wartego ok. 2,5 miliona złotych zainteresował się poseł Krzysztof Brejza. Wszystko po informacji od Służby Ochrony Państwa, że nie wydała żadnych wytycznych jak zabezpieczyć pojazd przed dalszym niszczeniem.

Co dzieje się z rządową limuzyną, która 10 lutego zeszłego roku brała udział w wypadku w Oświęcimiu. W wyniku zdarzenia ranna została ówczesna premier Beata Szydło. Choć od wypadku niebawem minie dwa lata, pojazd wciąż nie wrócił do służby. Co się z nim dzieje?

- Samochód marki Audi A8 zabezpieczony został w toku postępowania przygotowawczego przez Prokuratura Okręgowego w Krakowie, a w sposób formalny przekazany został do dyspozycji Sądu Rejonowego w Oświęcimiu pismem Prokuratury Okręgowej z informacją, że jest przechowywany na parkingu policyjnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - wyjaśnia w odpowiedzi na pytania posła Brejzy prezes Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, Elżbieta Witkowska.

- Samochód jest przechowywany w sposób właściwy dla tego rodzaju pojazdów - dodaje prezes Witowska. Co to znaczy "właściwy"? Tego nie precyzuje.

Poniżej dalsza część artykułu

SOP nie dał dyspozycji

Odpowiedzialna za pojazd Służba Ochrony Państwa z kolei nie wydała żadnych wytycznych jak zabezpieczyć - wart 2,5 miliona złotych - uszkodzony pojazd.

- Prawidłowe zabezpieczenie dowodów podczas toczącego się postępowania należy do Sądu. SOP nie przekazywała wskazówek dotyczących sposobu zabezpieczenia pojazdu - twierdzi pułkownik Robert Nowakowski. I dodaje, że oszacowanie ewentualnych kosztów remontu samochodu będzie możliwe do oszacowania dopiero po tym, jak pojazd zostanie zwrócony SOP.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, pojazd został zabezpieczony przez małopolskich policjantów i umieszczony w specjalnie przygotowanym do tego celu garażu. Wszystko po to, aby nie ulegał dalszej korozji i nie był narażony na działania warunków atmosferycznych.

Więcej w Onet

ARTYKUŁY POWIĄZANE