W Moskwie ruszyło szczepienie na Covid-19

Od soboty w Moskwie działa 70 punktów szczepień na Covid-19. Do końca roku w stolicy Rosji ma pojawić się kolejne 100 punktów. Zostały utworzone przy szpitalach dla dorosłych. Rosyjska agencja Ria Nowosti podała, że będą czynne od ósmej rano do ósmej wieczorem. W piątek ruszyła odpowiednia strona, poprzez którą odbywa się elektroniczna rejestracja. Rosyjskie media podają, że obecnie kolejka jest na dwa tygodnie do przodu.

