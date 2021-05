Dr Paweł Grzesiowski: Kolejna fala zakażeń możliwa za dwa, trzy miesiące

Wirus przenosi się drogą kropelkowo-powietrzną, a więc jest w stanie pozostać w powietrzu w zamkniętym pomieszczeniu przez dwie–trzy godziny w tym drobnym aerozolu. Czyli jest w stanie zarazić kogoś, kto siedzi np. na drugim końcu sali, gdy w tej sali znajdzie się jeden chory. Niepokojące jest, że nie inwestujemy np. w systemy aktywnego oczyszczania powietrza. Można sobie wyobrazić pięć osób siedzących w pomieszczeniu o powierzchni 20 mkw., kiedy działa urządzenie uzdatniające powietrze i ryzyko wtedy spada niemal do zera. Większe obawy budzą imprezy z alkoholem, ze spożywaniem posiłków typu wesela, bo to daje szansę spotkania wielu ludziom z różnych części kraju i podczas konsumpcji najczęściej i najłatwiej dochodzi do przeniesienia wirusa.

Cześć to osoby wykluczone internetowo, komunikacyjnie. To osoby żyjące często samotnie, pozbawione narzędzia, jakim jest Internetowe Konto Pacjenta czy telefon komórkowy z możliwością odbierania SMS-ów. Do tych osób musimy dotrzeć jako lekarze. Te osoby zaszczepią się, jeżeli tylko będą miały punkt szczepień blisko, gdzie mogą dotrzeć np. na rowerze czy pieszo. Część osób w tej grupie stanowią osoby, które są przeciwne szczepieniom, które nie chcą się szczepić. To nie jest jednolita grupa. Każda z tych grup potrzebuje innego rodzaju działań. Tutaj bardzo ważną rolę stanowią lekarze rodzinni, którzy znają tych pacjentów i wiedzą, jak trafić do pacjenta, który przychodzi do lekarza rodzinnego po receptę czy po pomoc, a jednocześnie można go wtedy zachęcić do szczepienia. Tylko jest problem – nie mamy szczepionki na wyciągnięcie ręki. Nie mają jej lekarze rodzinni. Boję się, że część z tych osób się nie zaszczepi, jeśli będzie musiała pojechać 20 km czy więcej do punktu szczepień masowego i tam czekać w kolejce przez kilka godzin.