Stoickie podejście Szwecji do koronawirusa

– Jeżeli seniorzy się nie zarażą, to pracownicy służby zdrowia uporają się z pandemią – zapewnił Anders Tegnell z Urzędu Zdrowia Publicznego. Sytuacja w Szwecji nie jest jego zdaniem na tyle dramatyczna, by wprowadzać nowe restrykcje. Według danych z wtorkowego popołudnia wirusem zaraziły się 2272 osoby. Zmarło 36.

Tylko w wyjątkowych przypadkach szwedzcy premierzy wygłaszają orędzie do narodu. W 1992 r. centroprawicowy szef rządu Carl Bildt uspokajał w ten sposób nastroje społeczne, gdy morderca zwany Laserowym Człowiekiem strzelał do osób o wyglądzie nienordyckim. Orędzie wygłosił również premier Göran Persson po zabójstwie w 2003 r. szefowej szwedzkiej dyplomacji Anny Lindh.

Zarządzenia są na zasadzie dobrowolności, co wyróżnia Szwecję spośród innych krajów. I tak zalecono pracę zdalną z domu (choć sprzeciwiał się temu krajowy epidemiolog, zarzucając, że to niesprawiedliwe).

Zawsze gotowi?

Szwecja do tej pory nie zamknęła wyciągów na stokach w Are, co przyciągnęło zwolnioną z chodzenia do szkoły młodzież ze Sztokholmu, by potłoczyć się w kolejkach i poszaleć na nartach, a wieczorami uczestniczyć w imprezach w barach i dyskotekach. Władze w końcu je zamknęły, ale krótki pobyt młodych przybyszów z miast skończył się kilkoma zakażeniami. Po dyskusjach zamknięto w końcu granice.