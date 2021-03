Rok od wybuchu pandemii Włochy mają wrażenie powrotu do punktu zero

Nie wszyscy przyjmują jednak taki los z rezygnacją. Wywołuje on też bunt. Kłuje przede wszystkim przykład Wielkiej Brytanii, gdzie zaszczepionych jest już 36,5 proc. ludności wobec 10,3 proc. we Włoszech, podobnie jak we Francji i Niemczech, oraz 12 proc. w Polsce i ledwie 6,2 proc. w Belgii. Co jeszcze bardziej wymowne, gdy kontynent stawia czoła trzeciej fali pandemii, na Wyspach moc wirusa wyraźnie słabnie. W miniony piątek złapało go 6,6 tys. osób, a zmarło 175 osób, zaś w sobotę było to odpowiednio 6 tys. i 158 zgonów. W nieco ludniejszym od Włoch królestwie covid rozprzestrzenia się teraz przeszło trzykrotnie wolniej. Boris Johnson zapowiedział, że do początku lipca wszyscy dorośli Brytyjczycy zostaną zaszczepieni, teraz jednak wygląda na to, że uda się to osiągnąć wcześniej.