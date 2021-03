Pół Wyszehradu w Izraelu

Czechy i Węgry to połowa Grupy Wyszehradzkiej, w jej skład wchodzą jeszcze Polska i Słowacja. Często w ważnych sprawach grupa występuje wspólnie. Mateusza Morawieckiego jednak na spotkaniu Andreja Babiša i Viktora Orbána z Netanjahu w Jerozolimie nie będzie.

– Premier nie planuje w najbliższym czasie wyjazdu do Izraela, w szczególności w sprawie współpracy dotyczącej szczepionek – powiedział „Rzeczpospolitej" Michał Dworczyk, szef kancelarii szefa rządu.

Izrael słynie z najszybszego na świecie szczepienia obywateli (prawie połowa jest po dwóch dawkach). Ale jest też w ostatniej fazie kampanii przed wyborami do Knesetu (odbędą się 23 marca). Wizyty u Netanjahu, kontrowersyjnego polityka z zarzutami korupcyjnymi, mogą wyglądać jak wsparcie jego kandydatury. W zeszły czwartek odwiedzili go kanclerz Austrii Sebastian Kurz i premier Danii Mette Frederiksen, zawarli z nim sojusz na rzecz produkcji nowych szczepionek. Spotkało się to początkowo z krytyką w Unii: małe, bogate państwa członkowskie, które skorzystały na działaniach Brukseli, w trudnym momencie wyłamały się ze wspólnej polityki szczepionkowej. Potem krytyka osłabła.