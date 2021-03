Prof. Włodzimierz Gut: Pokonanie wirusa zależy od wszystkich

Sytuacja musiałaby być pod pełną kontrolą, czyli z dającą się utrzymać liczbą przypadków. To mniej więcej jeden przypadek (lub mniej) na powiat, czyli ok. 300 przypadków w skraju kraju w jeden dzień. Daleko nam do tego. Żeby osiągnąć taką sytuację, to musiałaby być pełna odpowiedzialność społeczeństwa, wszyscy musieliby się stosować do określonych reguł. Jeszcze dobrze by było, żeby 80 procent się zaszczepiło. I wtedy jest to możliwe.