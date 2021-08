Koronawirus. Premier Australii o lockdownach: Tak się nie da żyć

Ponad połowa mieszkańców Australii zamieszkuje obecnie te części kraju, które są objęte lockdownami. Lockdown obowiązuje m.in. w największym mieście Australii, Sydney, gdzie wprowadzono go 26 czerwca a w ostatnich dniach przedłużono do końca września.

W weekend w Australii miały miejsce protesty przeciwko obostrzeniom.

- (Lockdowny) nie mogą trwać wiecznie. Tak się nie da w dłuższej perspektywie żyć w tym kraju - mówił Morrison w czasie konferencji prasowej w stolicy Australii, Canberze.

- Ponieważ jeśli nie przy 70 proc. (zaszczepionych) i 80 proc., to kiedy? To kiedy? Musimy podjąć decyzję i musimy przygotować się do tej decyzji, i przygotować kraj do tej decyzji - dodał australijski premier.

Rząd Australii w ubiegłym miesiącu przedstawił czteroetapowy plan łagodzenia obostrzeń w momencie, gdy 70 proc. Australijczyków w wieku powyżej 16 lat zostanie zaszczepionych.



Plan przewiduje, że po osiągnięciu wyszczepienia na poziomie 80 proc. w kraju stosowane będą tylko punktowe lockdowny, a zaszczepieni Australijczycy będą mogli swobodnie podróżować po kraju.

Jednak władze stanów Australia Zachodnia i Queensland wyraziły obawy co do tego planu, ponieważ - jak podkreślały - sformułowano go przed pojawieniem się dużego ogniska zakażeń w Nowej Południowej Walii, gdzie w ostatnich trzech dniach dobowa liczba zakażeń przekracza 800.