Koronawirus. Wariant Delta w USA: W Arkansas kończą się łóżka na OIOM-ach PAP/EPA

W stanie Arkansas w poniedziałek wolnych było jedynie osiem łóżek na oddziałach intensywnej terapii - poinformował gubernator stanu. To efekt szerzenia się w USA wariantu Delta koronawirusa SARS-CoV-2 (wariant B.1.617.2, wykryty po raz pierwszy w Indiach), który przyczynił się do wzrostu liczby zakażeń i hospitalizacji w USA do poziomu najwyższego od sześciu miesięcy.