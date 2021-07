Prof. Pyrć: Kolejnego lockdownu nie można wykluczyć

- W tym momencie ECDC pokazało, że jeszcze za wcześnie, żeby świętować, że poziom wyszczepienia (w UE) jest zbyt mały. Jeśli nie będziemy się szczepić to - moim zdaniem - czeka nas powrót do mniejszego lub większego lockdownu - mówił prof. Pyrć.

- Przyczyn tego, że Polacy nie chcą się szczepić jest chyba kilka: począwszy od problemu z informacją, z drugiej strony ruchy antyszczepionkowe, które straszą ludzi dookoła i niepewność. Nie każdy musi się znać na wirusologii - jak komuś mówią, że podają mu preparat mRNA, który kojarzy się tylko z filmem science-fiction to pojawia się wątpliwość, czy ja to powinienem zrobić. W takim gąszczu informacyjnym, zalewie fake newsów, który się odbywa, część osób nie wie co zrobić i zwyczajnie, po ludzku się boi. Trudno jest się im też dziwić - tak wirusolog odpowiedział na pytanie o to dlaczego spada liczba osób zainteresowanych szczepieniem na COVID-19, o czym w czwartek mówił szef KPRM Michał Dworczyk.

- Walczymy nie tylko o zdrowie pojedynczych osób, ale też o zdrowie całego kraju i o to, jak jesień będzie wyglądała - czy ludzie będą musieli zamykać swoje biznesy, czy będą mogli normalnie pracować - podkreślił prof. Pyrć.