Pandemia wróciła do Hiszpanii. Ponad 17 tys. zakażeń na dobę AFP

Według wytycznych Unii Europejskiej, wskaźnik nowych potwierdzonych zakażeń w Hiszpanii umieszcza ten kraj w grupie "czerwonej" - co oznacza, że należy zniechęcać do podróży z i do Hiszpanii.